Liga, Atletico Madrid: la figlia di Simeone canta l’inno dei colchoneros

LIGA - Durante la festa per lo scudetto dell'Atletico Madrid, #Vamos. Movistar+ stava intervistando Diego Pablo Simeone con in braccio le figlie Francesca e Valentina, la prima ha interrotto il padre e ha cantato una canzone dei colchoneros in diretta tv

