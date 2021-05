Doveva essere una giornata di festa per la vittoria dell’undicesima Liga spagnola vinta dall’Atletico Madrid, ma un triste accadimento ha rovinato il ritorno al successo degli uomini di Simeone dopo 7 anni. Un tifoso dei colchoneros, di soli 14 anni, ha perso la vita durante i caroselli per le strade di Madrid: dalla ricostruzione di El Pais, avrebbe messo la testa fuori dal finestrino di un furgone, impattando violentemente contro un muro.

Purtroppo non è bastato l’intervento immediato dei soccorsi per salvare la vita del giovane. Il veicolo stava entrando nel parcheggio sotterraneo di Plaza de Santa Ana, in centro, ma ulteriori accertamenti seguiranno nelle prossime ore.

Liga Atletico campione: Suarez in lacrime a fine partita 13 ORE FA

"Apprendiamo con sgomento la triste notizia della morte di un giovane tifoso dell’Atletico. Mandiamo tutto il nostro incoraggiamento alla famiglia in questo momento di dolore. R.I.P.", questo il tweet di cordoglio della società appena appresa la notizia.





Zidane: "Io lontano da Madrid? È una bugia"

Liga L’Atletico è campione di Spagna! 2-1 al Valladolid, 11° titolo 16 ORE FA