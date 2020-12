Mentre in Italia torna a far parlare “l’esame-farsa” svolto da Suarez a Perugia lo scorso settembre, il Pistolero (rientrato dal Covid) e l’Atletico Madrid tornano in vetta alla Liga almeno per una notte grazie al successo contro il Valladolid firmato Lemar e Marcos Llorente. I Colchoneros, imbattuti in campionato da 26 partite con soli due gol subiti, ora si concentreranno sul dentro-fuori di Champions contro il Salisburgo, in attesa del derby di Madrid di sabato prossimo.