Con Messi ai box per un problema alla caviglia, il Barça non va oltre l'1-1 in casa contro l'Eibar dopo tre vittorie nelle ultime quattro. Gli uomini di Koeman sono ora a -7 da Real e Atletico, ma con due partite in più rispetto ai Colchoneros. In avvio il Barcellona ha l'occasione per sbloccare subito il match: rigore assegnato con l'on-field review per fallo di Bigas su Araujo, dal dischetto si presenta Braithwaite che però spedisce sul fondo. L'Eibar cresce e in alcuni momenti chiude anche i catalani nella loro trequarti, ma è ancora il Barça ad assaggiare il vantaggio: lo stesso Braithwaite insacca, ma c'è fuorigioco. Nella ripresa i padroni di casa, rinfrescati dal cambio di modulo con l'ingresso di Dembele e il passaggio al 4-2-3-1, creano diverse occasioni ma vengono puniti da Kike Garcia con l'enorme complicità di Araujo, che perde palla nella propria trequarti e lascia la strada spianata all'attaccante dell'Eibar. Koeman inserisce Coutinho e Trincao per i pessimi Pjanic e Griezmann e il Barça trova subito il gol: Dembele apre il piattone e pesca l'angolino. Ma i catalani non riescono a ribaltarla: nel finale occasioni per Pedri e Trincao, l'Eibar resiste e porta a casa un punto preziosissimo.