Dominio Barça nella prima parte di gara, ma la squadra di Koeman non riesce a pungere. Dall'altra parte, invece, la Real Sociedad passa in vantaggio con il gol facile facile di Willian José che deposita in rete sul servizio di Portu al 27'. Il Barcellona però trova subito il pareggio col destro meraviglia di Alba. Braithwaite manca il gol del vantaggio, vantaggio che arriva comunque a fine primo tempo con la rete di de Jong, servito dal migliore in campo Alba. Nella ripresa doppia occasione per Griezmann per chiudere la partita, ma il francese non manda a bersaglio. Nel finale, ecco che la Real Sociedad cerca il pareggio, ma il Barça si salva perché né Nacho Monreal né Isak riescono a superare ter Stegen.