Crolla solo nei minuti finali il muro dell'Atletico Madrid, i ragazzi di Simeone vedono sfumare la possibilità di allungare il proprio distacco dalle inseguitrici. Il Real Madrid soffre tanto, soprattutto nel primo tempo, passando in svantaggio grazie al pregevole tocco d'esterno del solito Luis Suarez. Il Pistolero e Carrasco sprecano diverse opportinità di raddoppiare, i Blancos crescono con il passare dei minuti e nell'ultima mezz'ora di gioco cominciano un vero e proprio assedio alla porta di Oblak: il portiere di casa tiene a galla i suoi con una serie di interventi miracolosi, ma non basta. Proprio nel finale, ci pensa il solito Benzema a sigillare il risultato sul definitivo 1-1. Un pareggio che sta stretto all'Atletico e fa sorridere il Real Madrid: Zidane rimane a -5 dalla vetta della Liga.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 1-1

GOL: 15' Suarez (A); 88' Benzema (R)

ASSIST: Llorente (1-0), Casemiro (1-1)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Carrasco (dal 64' Joao Felix), Llorente, Koke, Lemar (dal 57' Saul); Luis Suárez, Correa (dall'83' Kondogbia). All. Simeone

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kross, Casemiro, Modric; Rodrygo (dal 60' Vinicius), Benzema, Asensio (dal 60' Valverde). All. Zidane

ARBITRO: Alejandro HERNANDEZ HERNANDEZ

AMMONITI: 64' Carrasco, 72' Correa, 81' Joao Felix, 90' Savic, 92' Llorente (A); 67' Varane (R)

La partita in 8 momenti chiave

15' - PASSA AVANTI L'ATLETICO! LA SBLOCCA SUAREZ! Marcos Llorente va via in campo aperto e imbuca per Suarez: l'uruguagio, a tu per tu con Courtois, insacca con un esterno destro da manuale!

29' - CASEMIRO DA FUORI! Gran botta al volo del brasiliano sul un pallone respinto dalla difesa di casa, Oblak è attento e respinge!

43' - IL REAL CHIEDE UN RIGORE! Presunto tocco di mano in area Felipe sugli sviluppi di un calcio d'angolo: dopo il controllo del VAR, il direttore di gara decide di non assegnare il penalty!

53' - CARRASCO A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Palla persa da Nacho, triangolazione tra Suarez e il belga con quest'ultimo che entra in area e conclude: Courtois salva il Real in uscita! Sulla respinta, Hermoso prova la conclusione dalla distanza non inquadrando lo specchio!

55' - COURTOIS SALVA SU SUAREZ! Carrasco va via a Vazquez, entra in area e serve in mezzo Suarez: il portiere del Real gli chiude la porta in uscita e tiene a galla i suoi!

61' - CORREA SI DIVORA IL GOL! Palla persa dal Real, sponda di Suarez su un cross del compagno: la palla arriva a Correa che da pochi passi colpisce male sciupando una clamorosa occasione!

80' - DOPPIO MIRACOLO DI OBLAK! Vinicius imbuca per Benzema, il francese in spaccata trova la risposta del portiere di casa: sulla ribattuta si avventa ancora il numero 9 ma Oblak si rialza e gli chiude nuovamente la porta in faccia!

88' - PAREGGIA IL REAL MADRID! BENZEMA! Dribbling del francese al limite dell'area e servizio per Casemiro: Oblak esce, il brasiliano serve nuovamente il compagno che - a porta vuota - insacca il pareggio dei blancos!

Il migliore

Luis SUAREZ - Punisce al primo pallone buono: è la sua partita, è il suo anno. L'Atletico si gode un Pistolero mai così in forma nelle ultime stagioni, e con un Suarez così sognare è lecito.

Il peggiore

Rafael VARANE - Patisce il cambio di velocità di Carrasco e i tempi di inserimento di Suarez. Il Real ha bisogno di lui, lui necessità di ritrovare di ritrovare la condizione migliore.

