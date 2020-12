Partita da incubo per Messi e compagni che vanno sotto già all'8' con un pasticcio in area di rigore di Mingueza: ne approfitta Gimenez che segna l'1-0. Il Barça prova a reagire, ma il Cadice si difende con le unghie e con i denti, chiudendo gli spazi e ripartendo in contropiede. Nella ripresa Koeman richiama in panchina un impalpabile Coutinho e riesce a trovare il pareggio con un'invenzione della Pulce e un tiro deviato di Jordi Alba. L'1-1, però, dura poco: lo stesso Jordi Alba si rende protagonista di una rimessa laterale horror per Lenglet che viene scavalcato da un pallone su cui si avventa Negredo: l'ex Valencia e City vince il contrasto con ter Stegen e deposita in rete. 2-1 al Barcellona con tre tiri in porta e il 17% di possesso palla complessivo. Sono 18 i punti in 12 partite per la squadra di Cervera. Per il Barça è crisi nera.