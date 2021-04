Se non è matematica, poco ci manca. A 8 giornate dal termine ilva a +14 sul 5° posto grazie al pazzo 4-3 maturato sul campo del Celta Vigo . Una vittoria importantissima per gli uomini diche festeggiano alla grande dopo i pareggi diche restano così lontane dal sogno Champions ( guarda la classifica ). Manca a dirlo, ilè stato ilcon l'ex Atalanta che segna il gol del 4-3 al 76'. Era entrato solo 9 minuti prima. Per l'argentino è il secondo gol nella Liga dopo quello al debutto contro il Getafe