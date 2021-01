Non è un momento semplice per il Real Madrid e per il suo tecnico Zinedine Zidane. Reduce dal ko nella Final Four di Supercoppa contro l’Athletic Bilbao e dalla clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro l’Alcoyano (formazione di Segunda Division B), i Blancos contro l’Alaves non saranno diretti da Zinedine Zidane che è risultato positivo al Covid-19 e si è messo in autoisolamento.