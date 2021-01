La notizia della serata doveva essere il gol di Dmitrovic, il portiere dell'Eibar che sblocca il match spiazzando su rigore il collega Oblak. Ma la doppietta di Suarez, con il cucchiaio su rigore nel finale, ruba la scena al serbo e trascina l'Atletico +7 sul Real Madrid, con ancora una partita da recuperare per i Colchoneros. Simeone in fuga. Partita complicata per la capolista, che dopo lo svantaggio per il gol di Dmitrovic, a sorpresa sul dischetto e freddissimo nella realizzazione, fatica a creare pericoli: Suarez approfitta di un pasticcio di Alvarez e pareggia nel finale di primo tempo. La ripesa è controllata dai padroni di casa, nel finale Dmitrovic si rende protagonista anche con una parata decisiva su Joao Felix e Suarez fa volare Simeone guadagnandosi il rigore e trasformandolo con il cucchiaio. Amaro in bocca per l'Eibar, che avrebbe meritato un punto prezioso per la salvezza. Ma in Liga, quest'anno, vale la legge del Cholo.