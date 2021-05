Granada-Real Madrid, match valido per la 36esima giornata di Liga andato in scena all’Estadio Los Carmenes, si è concluso col punteggio di 1-4 in favore dei Blanco s. Partita mai in discussione quella andata in scena in terra andalusa: il Real di Zidane, seppur incerottato in difesa, domina la gara per 90’ minuti filati. A sbloccare la gara ci pensa Modric, su scavetto delizioso di Miguel Gutierrez, al suo esordio da titolare in Liga. Sul finale di primo tempo, Rodrygo si invola tutto solo sulla fascia e conclude trafiggendo Rui Silva. Nella ripresa la manovra delle Merengues si atrofizza, e allora tocca a Molina far vedere i fantasmi ai blancos, con un tap-in a Courtois battuto. Ma il Real non si abbatte e con un colpo di reni allunga e sigilla il risultato in un fazzoletto di minuti: prima Odriozola al 75’, poi Benzema al 77’ consegnano tre punti pesantissimi a Zidane. Ora i Blancos si riportano a -2 dall’Atletico ( vincente martedì sulla Real Sociedad ), con sole due giornate da disputare. Superato il Barcellona, che aveva frenato contro il Levante