Vittoria di puro madridismo allo stadio El Alcoraz per il Real che senza otto giocatori riesce a rimontare l'Huesca, fanalino di coda della Liga. Il protagonista è Varane, mattatore con una doppietta in assenza di Sergio Ramos. I blancos, però, soffrono e vanno sotto per la rete di Javi Galan oltre a concedere due traverse alla squadra allenata da Pacheta. Alvaro Fernandez cade solo nel finale dopo dei pregevoli interventi, ma anche Courtois risulta essere decisivo con una super parata su Mir. In un momento molto delicato, i Blancos si portano al secondo posto in solitaria in attesa della risposta del Barcellona. La formazione di Pacheta dà l'ennesima conferma che lotterà per salvarsi fino alle ultimissime giornate.