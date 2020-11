Non poteva non finire così, con il capolavoro dell'erede di sempre Leo Messi, trascinatore indiscusso del suo Barcellona nel pomeriggio del Camp Nou. Contro l'Osasuna, i blaugrana la sbloccano alla mezz'ora con Braithwaite, il più cinico a spedire la palla in rete dopo una confusa azione in area. Prima dell'intervallo ci pensa Griezmann a mettere ulteriormente in discesa la sfida: sinistro al volo dal limite che non lascia scampo al portiere ospite Herrera. Nel secondo tempo Coutinho sigla il tris, ma all'appello manca ancora il gol del giocatore più atteso: e allora, basta aspettare il 73esimo, quando Leo Messi decide di mettersi in proprio e, dopo uno slalom tra le maglie bianche dell'Osasuna, di liberare un sinistro che si stampa sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 4-0. Da brividi, poi, l'omaggio della pulce, l'erede di sempre, al grande amico ed idolo Diego Armando Maradona. Unica nota negativa che arriva dall'infermeria: si ferma Lenglet per infortunio, per Koeman è emergenza massima per quanto riguarda il riparto difensivo.