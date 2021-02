A 10 giorni dalla sfida di Champions contro l'Atalanta di Gasperini, il Real Madrid ritrova una sorta di continuità e qualche trama offensiva ben collaudata. Il Valencia quest'anno non è una referenza (basta guardare la classifica), ma il Real vince e convince con un 2-0 targato Benzema-Kroos. Ottima prestazione anche di Modric che sembra aver ritrovato il suo ritmo, mentre Zidane dà spazio anche al giovane 18enne Arribas (classe 2001). Dall'altra parte è sceso in campo solo per gli ultimi 7 minuti Patrick Cutrone, ma il Valencia non ha creato praticamente nulla dalle parti di Courtois. Real che torna al 2° posto in solitaria dopo il successo del Barça per 5-1 contro l'Alavés (col solito show di Messi).