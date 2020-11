Mariano Diaz illude, gli ultimi 20 minuti del match fanno riemergere i grossi problemi manifestati fin qui dal Real Madrid: contro il Villarreal, seconda in classifica in Liga ad appena un punto dalla vetta occupata dalla Real Sociedad, i ragazzi di Zidane non vanno oltre il pareggio, rischiando nel finale di subire anche il colpo del definitivo KO. Eppure, Hazard e compagni partono fortissimo trovando il vantaggio dopo appena 120 secondi, con l'imbucata vincente di Mariano che permette all'ambiente madridista di dimenticarsi almeno per qualche minuto delle numerose assenze legate a infortuni e positività al coronavirus. I limiti della squadra di Zidane, orfana di Ramos, Benzema, Jovic e Casemiro tra gli altri, emergono con il passare dei minuti, di fronte ad un Villarreal mai realmente in difficoltà. L'undici di Emery cresce con il passare dei minuti, e per il pareggio allora basta aspettare la ripresa: Courtois, dopo il clamoroso errore con il suo Belgio, dimostra di non essere nel miglior periodo di forma possibile, e stendendo in area Chukwueze regala al Sottomarino Giallo il calcio di rigore che Moreno convertirà nel definitivo 1-1, un risultato che segna l'ottava partita di seguito in cui il Real non riesce a mantenere la propria porta inviolata. Un pareggio e, soprattutto, una prestazione che devono far preoccupare Zidane, anche perchè mercoledì si torna in campo in Champions League e a San Siro, contro l'Inter di Antonio Conte non potranno essere ripetuti gli stessi errori.