Prove di fuga per l'Atletico Madrid: nel recupero della 1^ giornata, i ragazzi di Simeone stendono il Siviglia mettendo a referto la quinta vittoria consecutiva in campionato. Ad aprire le marcature ci pensa Correa al 17esimo, con Trippier che premia il suo inserimento in area e l'argentino che prima si gira ottiamente e poi lascia partire un sinistro preciso che si insacca a fil di palo per il vantaggio dei colchoneros. Il raddoppio arriva nella ripresa, con Llorente che serve ottimamente Saul al limite dell'area e con il neo entrato che con un piattone sinistro non lascia scampo a Bono e chiude i conti al Wanda Metropolitano. Atletico che vola a quota 41 punti, a +4 dai cugini del Real Madrid, con ancora altre due partite da recuperare. Siviglia che rimne fermo a quota 30, appaiato al quinto posto insieme alla Real Sociedad.