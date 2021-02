Partita dalle mille emozioni allo stadio "Benito Villamarin" di Siviglia: Koeman parte senza Leo Messi e il Betis passa in vantaggio al 38' con Borja Iglesias. Poi la Pulce entra al 57' e gli bastano meno di 3' per raddrizzare la partita. Poi, al 68', autorete di Victor Ruiz, che si fa perdonare al 75' con un gol di testa. Alla fine, la prodezza all'87' di Trincão risolve la contesa: 2-3, sesta vittoria consecutiva per i catalani, all'undicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Ripreso il Real Madrid al secondo posto a 43 punti. Betis che, invece, resta al settimo posto a quota 30.

Betis Sevilla gegen den FC Barcelona Credit Foto Getty Images

Il tabellino

BETIS SIVIGLIA-BARCELLONA 2-3

Betis Siviglia (4-2-3-1): Joel; Emerson, Mandi, Ruiz, Moreno; Akouokou (75' Guido Rodriguez), Guardado; Ruibal Garcia (65' Rodri), Fekir (83' Canales), Juanmi (75' Tello); Borja Iglesias (83' Loren Moron). All.: Pellegrini.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Araujo (12' de Jong), Lenglet, Jordi Alba; Pjanic (57' Trincão), Busquets (78' Umtiti), Puig (57' Messi); Griezmann, Braithwaite (46' Pedri), Dembélé. All.: Koeman.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande di Alcalá de Henares.

Gol: 38' Borja Iglesias (Be), 60' Messi (Ba), 68' aut. Victor Ruiz (Be), 75' Victor Ruiz (Be), 87' Trincão (Ba).

Assist: Emerson (Be, 1-0), Dembélé (Ba, 1-1), Fekir (Be, 2-2).

Note - Recupero: 4+3. Ammoniti: de Jong, Dembélé, Busquets, Victor Ruiz.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

12' - ARAUJO COSTRETTO A DARE FORFAIT PER INFORTUNIO! Al suo posto, dentro de Jong!

29' - LENGLET! Colpo di testa su assist dalla mancina di Jordi Alba: palla larga di poco!

35' - PUIG LANCIA PJANIC A TU PER TU CON JOEL! L'estremo difensore del Betis anticipa l'ex Juventus in uscita!

38' - GOL DEL BETIS SIVIGLIA CON BORJA IGLESIAS! Ripartenza micidiale dei biancoverdi, cross basso dalla destra di Emerson e tunnel al centro ai danni di ter Stegen del numero 9 di casa: 1-0!

Real Betis Credit Foto Getty Images

49' - PARATISSIMA DI JOEL! Il portiere del Betis si allunga e respinge la bordata di Pjanic, che fa irruzione dalle retrovie!

56' - BETIS A UN PASSO DAL 2-0 CON JUANMI! Il numero 7 dei biancoverdi chiede il triangolo con Fekir e, tutto solo di fronte a ter Stegen, si fa respingere la propria conlcusione dal portierone tedesco!

60' - GOL DEL BARCELLONA CON MESSI! Appena entrata, la Pulce argentina raddrizza la partita dei blaugrana: Dembélé, dalla destra, lo serve al vertice dell'area. Messi, a quel punto, scarica il suo sinistro sul primo palo e insacca! E' 1-1!

Barça Lionel Messi (3.v.l.) kam bei Betis Sevilla von der Bank aus ins Spiel und traf Credit Foto Getty Images

68' - AUTOGOL DEL BETIS SIVIGLIA CON VICTOR RUIZ: 1-2 BARCELLONA! Blaugrana fortunati, in questo caso: azione avvolgente e palla di Trincão dalla sinistra per Griezman, che liscia clamorosamente in area piccola, scaturendo però la deviazione nella propria porta da parte del difensore del Betis!

75' - GOL DEL BETIS SIVIGLIA CON VICTOR RUIZ! Il centrale betico rimedia all'autorete con un colpo di testa vincente, prendendo il tempo proprio a Busquets, sulla punizione dalla mancina calciata da Fekir: 2-2!

87' - GOL DEL BARCELLONA CON TRINCÃO! Appena dentro l'area sinistro a giro del talento portoghese: traversa e rete, gesto tecnico sensazionale e 2-3!

Il migliore

Messi. Lo è per forza, il migliore in campo. Dal momento che entra, impiega meno di 3' a segnare e a cambiare l'inerzia della partita.

Il peggiore

Busquets. Nervoso all'inverosimile: causa - con un calcione a Fekir - la punizione che porta al 2-2 aereo di Victor Ruiz, che gli salta proprio sulle spalle.

Koeman: "Messi è un vincente, abbiamo bisogno di lui"

