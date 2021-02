Miglior modo di presentarsi l’ex capitano e numero 10 dell’Atalanta Papu Gomez non poteva inventarselo per la sua nuova avventura col Siviglia. Entrato nel secondo tempo della partita contro il Getafe, il Papu ha segnato un “eurogol” con sinistro dalla lunga distanza a togliere le ragnatele dal “sette”. Debutto in Liga sfolgorante per il Papu, contraddisto da una magia da par suo, ma col piede debole!