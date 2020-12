Calcio

Liga, Real Madrid: 500 milioni spesi in 3 anni. I perchè di un mercato flop

Nonostante il successo in campionato nella scorsa stagione, gli errori sul mercato del Madrid sono iniziati dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Insieme all'aiuto dei colleghi di Eurosport Spagna ecco come la squadra merengues di Zidane è caduta in una crisi che non ha precedenti.

