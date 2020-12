Dopo Siviglia, ‘Gladbach e Atletico Madrid anche l’Atletico Bilbao si inchina al Real. La crisi degli uomini di Zinedine Zidane rientra ufficialmente con il successo sui baschi per 2-1 nell’anticipo della 19° giornata di Liga, disputato a metà dicembre perché a gennaio è in programma la Supercoppa di Spagna 2020/21 con Barcellona, Real Sociedad e Bilbao (mercoledì si giocherà Barcellona-Real Sociedad). A Valdebebas gli uomini di Garitano rimangono in dieci al 13’ per un’incredibile ingenuità di Raul Garcia che rimedia due ammonizioni in cinque minuti per interventi fallosi su Kroos. Proprio il tedesco sblocca il risultato allo scadere del primo tempo. Ad inizio ripresa pareggia Capa, ma è il solito Karim The Dream Benzema a portare a casa i tre punti che valgono il primo posto assieme a Colchoneros e Real Sociedad con una doppietta nell'ultimo quarto d'ora.