Liga, Real Madrid-Barcellona: tutte le curiosità del Clasico n.182

LIGA - Real Madrid e Barcellona si sfidano in campionato nel Clasico: il bilancio complessivo al momento sorride al Real in virtù delle 74 vittorie totalizzate e fronte di 72 affermazioni del Barça e di 35 pareggi. Messi eguaglia Ramos per presenze mentre il Real cerca un filotto di tre successi di fila che manca dal 1978.

00:02:19, 36 minuti fa