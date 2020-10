Il primo ko del Real Madrid nella Liga 2020/21 arriva alla sesta di campionato e per mano di una neo-promossa. E' il Cadice a violare il Bernabeu per la prima volta nella sua storia: 1-0 con rete di Lozano . Prima di oggi il club "gaditano" aveva conseguito un pareggio nella stagione 1991-92 .

Il Real macina gioco ma non occasioni: al 16' viene punita da Lozano e non riesce più a ribattere, nonostante un possesso di palla del 67% a fine partita. Il Cadice, organizzatissimo dietro, difende in maniera compatta e riparte. Il più vicino ad andare vicino al pari è Benzema ma la sua conclusione nella ripresa si spegne sulla traversa. Un'altra brutta notizia è l'infortunio di Sergio Ramos che ora rischia di perdersi il debutto in Champions con lo Shakhtar Donetsk.