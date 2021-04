Un gol per tempo, firmati Asensio e Benzema, più tre annullati. Il Real Madrid domina e vince 2-0 a Valdebebas contro l'Eibar penultimo in classifica. Risultato mai in discussione sotto il diluvio e miglior viatico in vista del Clasico col Barcellona, in programma il prossimo turno. Zidane a 63 punti in attesa delle partite di Atletico Madrid e blaugrana.

Anaitz Arbilla (Éibar) y Marco Asensio (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

REAL MADRID-EIBAR 2-0

Reak Madrid (3-4-1-2): Courtois; Eder Militão, Nacho Fernandez, Mendy; Lucas Vazquez, Casemiro, Modric (61' Kroos), Marcelo (Junior Vinicius); Isco (68' Arribas); Benzema (80' Mariano Diaz), Asensio (61' Rodrygo). All.: Zidane.

Eibar (4-3-3): Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Arbilla, Rafa (81' José Angel); Alvarez, Diop (76' Atienza), Aleix Garcia (61' EInrich); Leon (76' Kévin Rodrigues), Kike, Bryan Gil (46' Inui). All.: Mendilibar.

Arbitro: Isidrio Diaz de Mera di Ciudad Real.

Gol: 41' Asensio (R), 73' Benzema (R).

Assist: Casemiro (R, 1-0).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Bryan Gil, Pozo.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

3' - ATTENZIONE A BENZEMA! A tu per tu con Dmitrovic, su retropassaggio sconsiderato di Pozo, l'attaccante francese calcia sul portiere dell'Eibar!

5' - GOL ANNULLATO AL REAL MADRID CON BENZEMA! Cross dalla mancina di Marcelo e colpo di testa in corsa dell'attaccante francese, partito però oltre la linea dell'offside.

20' - ARBILLA! Prova la conclusione dalla propria metà campo con Courtois fuori dai pali: palla di poco alta. Gran tentativo da parte del difensore dei baschi!

22' - TRAVERSA DEL REAL MADRID CON ASENSIO! Sinistro a giro su punizione con Dmitrovic battuto: palla sul legno più alto!

36' - GOL ANNULLATO AL REAL MADRID CON ASENSIO! Prodezza col tacco, all'altezza del dischetto, sul rasoterra dal limite di Isco: anche qui, però, episodio giunto in offside, ravvisato dalla VAR.

41' - GOL DEL REAL MADRID CON ASENSIO! Questa volta è tutto regolare: filtrante di Casemiro per Asensio, che controlla alla perfezione, apre il mancino e batte in uscita Mitrovic! E' 1-0!

Marco Asensio Credit Foto Getty Images

53' - ANCORA ASENSIO! Gran mancino dalla distanza e intervento super di Dmitrovic, che smanaccia alto sopra la traversa.

62' - RETROPASSAGGIO SCELLERATO DI LUCAS VAZQUEZ! Courtois, sotto il diluvio e con la palla che schizza all'angolino, va a recuperare il pallone coi piedi sulla linea andando anche a sbattere sul palo!

71' - TERZO GOL ANNULLATO AL REAL MADRID! Questa volta, la bandierina si alza dopo la stoccata dalla distanza di Casemiro. Fischiato un offside in precedenza sul neoentrato Sergio Arribas.

73' - GOL DEL REAL MADRID CON BENZEMA! Cross dalla mancina, dal fondo, da parte del neoentrato Junior Vinicius e colpo di testa implacabile da parte dell'attaccante francese: 2-0!

Karim Benzema y Vinícius Paixão (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

87' - INUI! Mancino dal cuore dell'area da parte del giapponese: palla rasoterra respinta coi piedi da Courtois!

Il migliore

Asensio. Trotterella tra le maglie della difesa basca, colpisce una traversa su punizione e va alla conclusione con grandissima facilità. Sceglie benissimo il tempo dello scatto sul filtrante di Casemiro al 41'. Poco prima, un gol di tacco annullato per offside..

Il peggiore

Bryan Gil. Impalpabile, là davanti. L'attaccante dell'Eibar riesce solamente a rimediare un'ammonizione in condizioni di diffida, che gli farà saltare il prossimo match contro il Levante.

Benzema non convocato in Nazionale, Zidane: "Non me lo spiego"

