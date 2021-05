Il Real Madrid fallisce il ritorno in vetta dopo il pareggio tra Barcellona e Atletico Madrid. A Valdebebas succede l'incredibile: Hazard regala a Zidane il 2-2 nel recupero. Blancos a pari punti con il Barcellona e a -2 dai Colchoneros, ovvero i vincitori di questa notte. Perché per Lopetegui è difficile pensare ad ambizioni di titoli, mentre Simeone vede il traguardo a tre giornate dalla fine. Partita pazza al Di Stefano: nel primo il vantaggio di Benzema per fuorigioco di Odriozola, rete di Fernando poco dopo; nella ripresa Asensio pareggia e al 77' succede l'incredibile: Bono atterra Benzema, rigore ma il Var segnala un fallo di mano precedente di Militao dall'altra parte. On-field review, rigore per il Siviglia e niente penalty per il Real: Rakitic segna e riporta davanti gli andalusi. Nel recupero, la deviazione di Hazard su conclusione di Kroos fissa il punteggio sul 2-2: ma la Liga è in mano a Simeone

Il tabellino

REAL MADRID-SIVIGLIA 2-2 (primo tempo 0-1)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Eder Militão, Nacho, Marcelo (66' Asensio); Casemiro, Kroos, Modric; Valverde, Benzema, Vinicíus (79' Hazard). All. Zidane.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic (88' Oliver), Jordán (84' Gudelj); Suso (83' Oscar), Papu Gómez (57' En-Nesyri), Ocampos (88' De Jong). All. Lopetegui.

Gol: 22' Fernando (S), 67' Asensio (R), 78' rig. Rakitic (S), 94' Hazard (R)

Assist: 0-1 Rakitic (S), 1-1 Kross (R)

Ammoniti: Casemiro (R), Suso (S), Gudelj (S)

La cronaca in 8 momenti chiave

13' ANNULLATO IL GOL DI BENZEMA - Sprint sulla destra di Odriozola, cross sul secondo palo: grande stacco vincente del francese. Ma c'è posizione irregolare di Odriozola: gol annullato con il Var.

22' GOL DI FERNANDO - Ospiti in vantaggio! Schema su punizione dalla trequarti, Rakitic di testa fa la sponda per il compagno che fa sedere la difesa e insacca da pochi passi.

52' MODRIC DA FUORI - Bella conclusione con il sinistro, Bono respinge con un bagher.

66' PALO DI VINICIUS - Magia di Modric per Kroos, pallone dentro per il brasiliano che colpisce da pochi passi sul primo palo: legno esterno.

67' GOL DI ASENSIO - Gran palla di Kross, sinistro di prima del nuovo entrato: nulla da fare per Bono.

77' RIGORE PER IL SIVIGLIA - Benzema scappa in campo aperto e viene atterrato da Bono: rigore. Ma check del Var: fallo di mano in precedenza di Militao, penalty per gli ospiti.

78' GOL DI RAKITIC - Rigore perfetto, Courtois spiazzato.

94' GOL DI HAZARD - Conclusione da fuori di Kross, deviazione di Hazard e Bono spiazzato.

Il migliore

Tony KROOS - I due gol del Real Madrid partono da due sue giocate: l'assist perfetto per Asensio e la conclusione da fuori deviata da Hazard.

Il peggiore

Eder MILITAO - Il fallo di mano è un'ingenuità enorme che rischia di pesare tantissimo, nonostante il gol di Hazard.

