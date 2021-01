Calcio

Liga, Real Madrid. Zidane: "Esonero? Sono calmo, vediamo che succede"

SPAGNA - 'Marca' non ci gira tanto intorno: il ciclo di Zidane a Madrid "e' finito". Per 'Sport', "un'eliminazione quella in Coppa del Re per mano di una squadra di terza divisione, l'Alcoyano, che piazza Zizou più fuori che dentro il Real Madrid.

