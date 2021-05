Dopo aver giustiziato l'Atletico Madrid , l'orgoglioso Athletic Bilbao di Marcelino "sentenzia" anche il Siviglia, cancellando di fatto i sogni di gloria nella lotta al titolo degli andalusi. Padroni di casa sciuponi e puniti al 90' in contropiede da Iñaki Williams, tornato al gol da un'astinenza che durava dal 15 febbraio. La band di Lopetegui resta così a 70 punti: certo, mancano ancora 4 giornate al termine, ma la gara contro il Real Madrid del prossimo turno, perde leggermente di significato. Sempre nel 35° turno il Barcellona (74) affronterà l'Atletico Madrid, capolista a quota 76. Baschi a 46 punti e a -6 dal settimo posto (buono per qualificarsi alla prossima Conference League) e a -7 dall'Europa League. Entrambi i traguardi, a 360' dal termine, restano comunque lontanissimi.

Siviglia-Athletic Bilbao, LaLiga 2020-2021: da sinistra Mikel Vesga (Athletic Bilbao) e Ivan Rakitic (Siviglia) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Liga L'Atletico cade 2-1 a Bilbao: finale di Liga apertissimo 25/04/2021 A 18:52

SIVIGLIA-ATHLETIC BILBAO 0-1

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos (85' Oscar Rodriguez), Acuña; Rakitic (68' de Jong), Fernando, Papu Gomez (85' Oliver Torres); Suso (67' Jordan), En-Nesyri (81' Vazquez), Ocampos. All.: Lopetegui.

Athletic Bilbao (4-4-2): Simon; de Marcos (70' Lekue), Nuñez, Yeray Alvarez, Balenziaga; Berenguer (63' Nico Williams), Vencedor, Vesga, Morcillo (63' Ibai Gomez); Raul Garcia (15' Sancet), Villalibre (69' Iñaki Williams). All.: Marcelino.

Arbitro: Jesus Gil Manzano di Badajoz.

Gol: 90' Iñaki Williams (A).

Assist: Sanchet (A, 0-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Diego Carlos e l'allenatore del Siviglia Lopetegui.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

9' - OCAMPOS! L'ex Milan e Genoa in estirada in area piccola su cross di Suso, altra vecchia conoscenza di rossoneri e rossoblù: palla alta di pochissimo!

20' - RAKITIC! Splendida volée mancina con traiettoria a incrociare: palla di poco a lato. Bene il Siviglia.

24' - EN-NESYRI! Grande incornata dell'ex Leganés in piena area di rigore, su cross dalla sinistra di Acuña. Altrettanto straordinaria è la risposta di Unai Simon!

39' - EN-NESYRI! Girata mancina in area, su cross basso dalla sinistra del solito Acuña: Unai Simon in due tempi, sulla linea di porta!

46' - PAPU GOMEZ! Destro in corsa, sul secondo palo, dopo il pregevole tacco di Ocampos: palla larga di pochisimo.

48' - ATTENZIONE A VILLALIBRE! Il "Bufalo" se ne va in area a Koundé e incrocia il destro: palla larga di poco. La risposta dei baschi non si è fatta attendere in questo inizio di ripresa.

Sevilla-Athletic Credit Foto Getty Images

77' - ACUÑA PENETRA E LIBERA IL DESTRO BASSO DAL LIMITE! Palla angolatissima, ma Unai Simon respinge miracolosamente!

81' - EN-NESYRI! Colpo di testa su cross dalla sinistra di Koundé: palla sull'esterno della rete!

88' - GOL (ANNULLATO) DI NICO WILLIAMS A TU PER TU CON BONO! La palla sorpassa la linea prima del tentativo di salvataggio di Fernando. Ma viene segnalato l'offside del fratellino di Iñaki. Che spavento per il Siviglia!

90' - GOL DELL'ATHLETIC BILBAO CON IÑAKI WILLIAMS! Contropiede bruciante dei baschi, con Sancet abilissimo e lucido a servire sulla corsa il compagno, il cui destro a giro beffa Bono in uscita: 0-1!

El gol de Williams ante el Sevilla Credit Foto Getty Images

Il migliore

Unai Simon. Almeno tre interventi prodigiosi. C'è anche, bene in calce, la sua firma, oltre a quella di Iñaki Williams, sulla vittoria dei baschi in terra andalusa.

Il peggiore

Papu Gomez. L'ex Atalanta si dimostra insolitamente fumoso e poco efficace.

Athletic-Real Sociedad 0-1: decide il rigore di Oyarzabal

Coppa del Re Coppa del Re: la finale Athletic-Barcellona LIVE sabato su NOVE 15/04/2021 A 10:36