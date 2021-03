Lopetegui, visto che anche gli andalusi sono ora ben piazzati in classifica. Si può sognare addirittura la Liga? Beh con questi 3 punti, il Siviglia va Barcellona (-5) e Real Madrid (-3). A segno En Nesyri Franco Vazquez. Hurrà del Siviglia che batte 2-0 l'Elche nel recupero della 2a giornata . Una vittoria molto importante per gli uomini di, visto che anche gli andalusi sono ora ben piazzati in classifica. Si può sognare addirittura la Liga? Beh con questi 3 punti, il Siviglia va a -9 dalla capolista Atlético e si avvicina a(-5) e(-3). A segno En Nesyri al 14° gol in campionato e l'ex Palermo

Cronaca

Il Siviglia attacca, ma non segna. Al 43' però i padroni di casa la sbloccano con il perfetto inserimento di En Nesyri sul servizio di Suso: 1-0 e 14° gol in campionato per l'attaccante marocchino.

Nella ripresa il Siviglia viaggia più leggero e va vicino al raddoppio con Óscar Rodríguez, Rakitic e ancora En Nesyri. Il 2-0 però non arriva e occhio al ritorno dell'Elche nel finale. Al 89', però, il Siviglia la chiude con il gol di Franco Vázquez che batte Badia con un fantastico colpo di tacco. L'ex Palermo trova così il suo primo gol in campionato.

