Tre punti pesantissimi per il Real Madrid a pochi giorni dalla sfida decisiva in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach: 1-0 sul campo del Siviglia grazie al gol nella ripresa di Vinicius. Vittoria fondamentale anche per il futuro di Zidane, prima di questa sfida appeso a un filo dopo il punto conquistato nelle ultime tre partite di campionato e dopo la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk. I Blancos partono alla grande, nel primo tempo sfiorano più volte il gol ma non riescono a capitalizzare. Nella ripresa gli andalusi, guidati dall'ex avvelenato Lopetegui, entrano in campo in palla ma vengono puniti dal brasiliano su uscita discutibile di Bono. Nel finale il Real deve soffrire per portare a casa tre punti fondamentali, per la classifica ma soprattutto per il morale.