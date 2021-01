La squadra basca non è potuta atterrare a Madrid a causa della tempesta di neve ed ha dovuto far rientro a Bilbao in prima serata. Problemi anche per il Real, rimasto bloccato in aereo venerdì per oltre tre ore prima di riuscire a decollare per Pamplona in vista della gara di sabato sera contro l'Osasuna. Che si tratti di un evento storico lo conferma anche il record di -34.1 gradi centigradi registrato a Clot del Tuc de la Llanca in Aragona nei Pirenei spagnoli alle 5.19 del mattino: una temperatura di due gradi più bassa rispetto a quella registrata nel 1956, quando, a Estany-Gento, a Lleida, nel Nord-Est della Spagna, il termometro si fermò a -32. Filomena (il nome della tempesta di neve) sta letteralmente paralizzando l'intero Paese.