Messi illumina, Griezmann finalizza e scaccia i fantasmi della finale di Supercoppa di Spagna. Il Barcellona si prende la propria rivincita contro l'Athletic Bilbao, centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato e allontanando ogni possibile polemica, crisi o voce extra campo. E a proposito di polemiche extra campo, ad illuminare la notte del Camp Nou ci pensa proprio Leo Messi, l'uomo da 555 milioni: il numero 10 non sente la pressione, e al 20esimo apre le marcature trovando l'angolino alto direttamente da calcio di punizione. Il Barca continua a spingere senza però trovare il raddoppio, ad inizio ripresa - allora - l'Athletic ne approfitta. Cross in mezzo di Raul Garcia a cercare De Marcos sul secondo palo, Jordi Alba interviene in scivolata in anticipo spedendo disgraziatamente il pallone nella propria porta. Questa volta, però, il Barcellona torna a prendere in mano il pallino del gioco, con il nuovo vantaggio che arriva a un quarto d'ora dalla fine con Griezmann. Dembelé apparecchia per Mingueza, il numero 28 alza la testa e mette al centro un pallone che il francese deve solo spedire in rete da pochi passi. Barcellona che aggancia il Real Madrid al secondo posto in classifica, a -10 dall'Atletico capolista.