. Gli uomini di Simeone vincono contro il Valladolid, che deve salutare la massima serie spagnola, e spengono le speranze del Real Madrid, arrivato all'ultima giornata con due punti di ritardo e vittorioso in casa con il Villarreal : all'intervallo, la capolista era sotto per gol di Plano. Così come il Real Madrid. Poi, è successo di tutto in un minuto: pareggio di Benzema annullato dal Var, pari di Correa con un gran gol di punta da fuori. Suarez, grazie a un clamoroso regalo di Guardiola, ha completato la rimonta e ha dato il via alla festa dell'Atletico. La rimonta del Real Madrid nel finale ha aggiunto il brivido, ma. Il Valladolid ha lottato, ma deve salutare la Liga.