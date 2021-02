Match chiuso e complicato per i colchoneros, che riescono a sbloccarla solo nel secondo tempo con un mancino preciso di Llorente al 63', dopo che nella prima frazione gli uomini di Simeone non si erano resi quasi mai pericolosi. Immediato è arrivato, al 66', il pareggio del Granada con Herrera, prima della rete decisiva di Correa al 75', viziata da una deviazione determinante di Vallejo. Con questo successo l'Atletico riporta a 8 il numero dei punti di vantaggio sul Real, che tra l'altro ha anche un match in più disputato.

Angel Correa riceve i complimenti da Luis Suarez, Granada-Atletico Madrid, Getty Images Credit Foto Getty Images

TABELLINO

GRANADA (3-4-3): Rui Silva, Domingos, German, Vallejo, Yan Eteki (dal 57' Herrera), Foulquier (dall'80' Soro), Montoro (dal 70' Puertas), Neva, Molina, Kenedy (dal 70' Gonalons), Machis (dall'80' Quina)

ATLETICO MADRID (3-1-4-2): Oblak, Felipe, Savic, Hermoso, Llorente, Carrasco, Kondogbia (dal 45' Vrsaljko), Saul, Koke, Correa, Suarez

GOL: Llorente (A), Herrera (G), Correa (A)

ASSIST: Saul (A), Molina (G), Llorente (A)

NOTE - AMMONITI - Suarez (A), Saul (A), Savic (A), Koke (A), Carrasco (A)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

21' SUAREZ, NON TROVA LO SPECCHIO! Scatto in profondità della punta che entra in area, sterza e calcia largo a giro con il sinistro. Bello spunto dell'uruguagio.

33' SUAREZ AL VOLO! Filtrante delizioso di Kondogbia per Suarez che calcia violentemente dalla destra di controbalzo e trova i pugni di Rui Silva.

50' TRAVERSA DI SUAREZ! Azione prolungata dell'Atletico, cross dalla sinistra di Koke per Suarez che si sgancia sul secondo palo e calcia ad incrociare di controbalzo, schiacciando a terra e trovando una traversa clamorosa.

Correa Granada-Atlético de Madrid Credit Foto Getty Images

58' OBLAK, SALVA TUTTO! Cross da sinistra di Machis che si trasforma in un tiro e viene tolto dall'incrocio dei pali da Oblak che si allunga, finendo addosso al proprio palo.

63' GOLLLL, LLORENTEE! 1-0 ATLETICO! Palla di Saul per Llorente sulla destra, con lo spagnolo che stoppa, si accentra e calcia col sinistro ad incrociare all'angolino. Tiro imparabile.

67' RETEEEEE, HERRERA, SUBITO 1-1! Corner sporco dalla destra rimesso in mezzo da Molina su cui il neo-entrato calcia violentemente dal limite dell'area. Il pallone, deviato inerosabimente da Felipe, carambola beffardemente in rete.

75' CORREA, DI NUOVO AVANTI L'ATLETICO! Dribbling secco dell'argentino sulla sinistra che calcia ad incrociare e trova la deviazione decisiva di Vallejo che alza la parabola e rende il tiro imparabile a Rui Silva.

Atletico Madrid Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Marcos Llorente: Trova il gol, il settimo in campionato, con un sinistro chirurgico dal limite e da il via all'azione che porta al raddoppio di Correa. Giocatore totalmente reinventato da Simeone e definitivamente sbocciato anche in chiave internzionale. Protagonista.

IL PEGGIORE

Sime Vrsaljko: Entra per dare maggiore qualità sulla fascia sinistra durante l'intervallo ma di fatto non si vede praticamente mai, soffrendo piuttosto le sortite offensive del Granada. Ennesima prova sottotono del croato.

IL MOMENTO SOCIAL

