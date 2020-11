Davvero toccante il minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona osservato al Camp Nou da Barcellona e Osasuna prima del match di Liga. Le due squadre si sono disposte sulla linea di centrocampo radunandosi intorno a una maglia blaugrana numero 10, quella che il Pibe de Oro aveva indossato durante la sua esperienza in Catalogna prima di trasferirsi al Napoli. Durante il minuto di raccoglimento, reso ancora più intimo dal silenzio totale del Camp Nou deserto, è stata proiettata un'immagine di Maradona sia sul tabellone, sia negli spazi abitualmente occupati dai cartelloni pubblicitari a bordocampo. Palpabile l'emozione e la commozione dei 22 giocatori e delle panchine. Lionel Messi ha osservato il minuto di raccoglimento a testa bassa alzando lo sguardo solo in chiusura, quando la tensione è stata sciolta da un lungo applauso. Il volto della Puce era segnato dagli occhi lucidi.