Giornata storica per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino, nella gara interna di campionato al Camp Nou contro l’Huesca, ha raggiunto quota 767 presenze totali con il Barcellona eguagliando il record societario che apparteneva all’ex centrocampista Xavi. La Pulce nella prossima gara, in programma domenica 21 Marzo contro il Real Sociedad, supererà quindi l’ex compagno portandosi in testa alla speciale classifica all-time di gare giocate con il club. Ma i record di Messi non finiscono qui. Grazie alla splendida rete realizzata contro l’Huesca al 13° minuto di gioco infatti l’attaccante nativo di Rosario è diventato il primo giocatore a segnare 20+ gol in 13 stagioni consecutive nella Liga.

Stagione Gol 2008/09 23 2009/10 34 2010/11 31 2011/12 50 2012/13 46 2013/14 28 2014/15 43 2015/16 26 2016/17 37 2017/18 34 2018/19 36 2019/20 25 2020/21* 20+*

*stagione ancora in corso

