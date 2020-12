Messi è sempre l'uomo dei record . Miglior marcatore della Liga, miglior marcatore della storia del Barcellona, secondo miglior marcatore della storia della Champions, ma ora è l'unico giocatore ad aver segnato 643 gol in carriera con la stessa squadra. L'“unico” insieme a Pelé . Record eguagliato dalla Pulce che, contro il Valencia, ha trovato il suo 643° gol in carriera con la maglia del Barcellona (in tutte le competizioni).

Quando il tuo cuore è colmo d’amore è difficile cambiare la propria strada. Come te, so cosa vuol dire amare la stessa maglia tutti i giorni. Come te, so che non c’è nulla di meglio che giocare nel luogo che sentiamo come casa nostra. Congratulazioni per il tuo record storico, ma soprattutto complimenti per il tuo percorso con il Barcellona. Storie come la nostra saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto. [Pelé con un post su instagram]