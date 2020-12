Real Madrid-Atletico Madrid, match andato in scena allo stadio Di Stefano di Valdebebas, si è concluso col punteggio di 2-0: gol di Casemiro e autorete di Oblak. Gara valida per la Liga spagnola. Successo che conferma l’ottimo momento di forma della squadra allenata da Zinedine Zidane, che vince ancora dopo aver superato Siviglia e Borussia Moenchengladbach e si porta a -3 dagli uomini di Simeone, che però hanno una partita in meno. Vediamo insieme migliori e peggiori.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 6,5 – Nel finale compie un’ottima parata su Saul nell’unico vero intervento che gli è richiesto nel match.

Daniel CARVAJAL 7 – Il suo lavoro di filtro è preziosissimo, ma la perla della partita è il destro da fuori che sbatte sul palo, colpisce la schiena di Oblak e porta il Real sul 2-0: grandissima conclusione. (Dal 79’ RODRYGO S.V.)

Raphael VARANE 6,5 – Sempre preciso e puntuale: con Sergio Ramos accanto, gioca con una sicurezza diversa.

Sergio RAMOS 6,5 – Il solito leader indiscusso e indiscutibile, soprattutto in partite come questa: lascia le briciole agli sterili attaccanti dell’Atletico Madrid, carisma infinito.

Ferland MENDY 6 – Devastante dal punto di vista fisico, soprattutto quando deve coprire. In zona offensiva gioca molto stretto dentro al campo ma non crea grossi pericoli.

Luka MODRIC 7 – Solita prestazione di spessore: si conferma tra i giocatori più in forma nella formazione di Zidane. Qualità perenne, sia nella gestione che nelle accelerazioni. (Dall’88’ Federico VALVERDE S.V.)

CASEMIRO 6,5 – Timbra il cartellino con il gol di testa al quarto d’ora e si dimostra ancora una volta l’equilibratore fondamentale per la formazione di Zidane. Il giallo costa caro: salterà l’Athetic Bilbao. E nel finale perde un pallone che potrebbe diventare sanguinoso

Toni KROOS 6,5 – Padrone del centrocampo, con cambi di gioco perfetti e anche un ottimo lavoro in interdizione.

Lucas VAZQUEZ 7 – Grande prestazione, per la sua voglia di incidere nella trequarti avversaria ma soprattutto per l’applicazione e il sacrificio che ci mette in fase di non possesso.

Karim BENZEMA 6,5 – Colpisce un palo clamoroso, si muove per tutto il fronte d’attacco, manda in porta i compagni. Altra prestazione maiuscola di un attaccante infinito.

VINICIUS JUNIOR 6,5 – Non ha grosse occasioni per mettersi in mostra dalle parti di Oblak, ma il suo sacrificio e la voglia di giocare per la causa sono ammirevoli. (Dal 79’ Marco ASENSIO S.V.)

All. Zinedine ZIDANE 7 – Sembrava a un passo dal baratro, gli è anche stato chiesto delle dimissioni. Poi vittorie con Siviglia, ‘Gladbach e Atletico: il Real è risorto intorno al proprio tecnico.

Le pagelle dell’Atletico Madrid

Jan OBLAK 6,5 – In avvio di partita compie un miracolo su Benzema, mandando sul palo un potente sinistro dal limite. Ha la sfortuna di buttare il pallone nella sua porta con la schiena dopo il palo colpito da Carvajal: nessuna colpa.

Kieran TRIPPIER 5,5 – Spinge a corrente alternata, anche perché gli attaccanti raramente tengono palla e fanno salire la squadra. Ma quando è chiamato in causa non riesce a incidere.

Stefan SAVIC 6 – Nonostante le difficoltà dell’Atletico, regge bene l’urto contro l’attacco del Real. A testa alta.

FELIPE 6 – Simeone lo sostituisce per schierare una formazione più offensiva, ma la sua prestazione non è negativa: qualche buon intervento. (Dal 46’ Angel CORREA 5,5 - Ci prova, ma non riesce a essere un fattore).

HERMOSO 5 – Parte nel centro-sinistra della difesa a tre disegnata da Simeone in avvio e va spesso in difficoltà. Anche da terzino nella retroguardia a quattro non riesce a essere un fattore: pasticcia troppo.

Marcos LLORENTE 6 – Qualche imprecisione. Ma dalla cintola in su, soprattutto nel primo tempo, è l’unico tra i Colchoneros a provare a rompere gli schemi e a rischiare la giocata.

Hector HERRERA 5 – In occasione del gol di Casemiro ha la sfortuna di scivolare e di perdersi il brasiliano. E nei 45’ in cui è in campo non riesce a essere un fattore. (Dal 46’ Renan LODI 5,5 – Il suo approccio al match è disastroso, con due palloni persi banali. Cresce in personalità nel finale).

KOKE 5,5 – Solita prestazione di sostanza, ma raramente il pallone passa tra i suoi piedi. Un po’ scarico e innervosito dal palleggio del Real.

Yannick CARRASCO 5 – Male: non riesce a essere incisivo e in più occasioni si addormenta letteralmente. (Dal 46’ Thomas LEMAR 5 – Pochi secondi ed è subito giallo per un’entrataccia su Casemiro. Sull’1-0 si divora la palla dell’1-1)

Joao FELIX 5,5 – Arrabbiatissimo dopo la sostituzione: per la scelta di Simeone o per la prestazione? Qualche buono spunto, ma diversi errori banali dalla trequarti in avanti. (Dal 60’ Saul NIGUEZ 6 – Buon ingresso in partita, con l’occasione di testa a due passi da Courtois che poteva riaprire il derby del finale).

Luis SUAREZ 5 – Ha diverse attenuanti, ma il Pistolero è un corpo estraneo al match: pochi palloni giocati, zero occasioni create. (Dal 73’ Geoffrey KONDOGBIA 6 – Entra e fa un buon lavoro di filtro).

All. Diego SIMEONE 5,5 - L'Atletico stecca dopo un avvio straordinario di stagione: può capitare, ma ora il Cholo deve subito ricompattare il gruppo.

