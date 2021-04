Il Clásico è del Real Madrid. Ma il Barcellona può uscire dal campo a testa alta, altissima. Finisce 2-1 per le merengues, che dopo essersi imposte all'andata vincono anche al ritorno grazie a due reti messe a segno nel primo tempo: la prima di Karim Benzema, con uno strepitoso colpo di tacco "alla Crespo", e la seconda di Toni Kroos, con tanto di doppia deviazione di Dest e Jordi Alba. Il Barça rischia di crollare, Valverde colpisce il palo, poi nell'intervallo entra Griezmann per Dest e la partita cambia. Fino al gol con cui Mingueza riapre i discorsi a mezz'ora dal termine. La parte conclusiva della gara è rovente e i secondi finali addirittura palpitanti: al minuto 94 Ilaix Moriba colpisce una clamorosa traversa. Ma il Real Madrid resiste, anche con un bel po' di fortuna e in 10 uomini per l'espulsione di Casemiro, e conquista un risultato importantissimo. La formazione di Zidane si porta così momentaneamente in testa assieme all'Atletico, in campo domenica sul campo del Betis. Mentre il Barcellona scivola al terzo posto a -1 dalla coppia di testa. Una Liga per cuori forti.