Piove sul bagnato in casa Real Madrid. Domenica sera, contro il Valencia, per le merengues è arrivata una doppia brutta notizia. In primis la sconfitta per 4-1, ed in secondo luogo l'infortunio di un perno del centrocampo: Federico Valverde.

Secondo quello che riporta AS, rimbalzando il comunicato del Real Madrid, il classe 1998 sarà costretto a saltare un mese di stagione per colpa di un problema al piatto tibiale, e più precisamente alla spina tibiale posteriore della gamba destra. Ma, in base alla profondità della frattura, lo stop potrebbe estendersi anche per 60 giorni.

Un grosso problema per Zidane, che dovrà fare a meno del proprio giocatore sia in campionato ma soprattutto in Champions nella delicatissima sfida di San Siro contro l'Inter.

