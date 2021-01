Sono momenti molto complicati per Zinedine Zidane . Il tecnico del Real Madrid, secondo quanto riportato da As, è finito letteralmente " sull'orlo del precipizio " dopo la clamorosa eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa del Re maturata per mano dell'Alcoyano, un club che milita nella Segunda B spagnola, corrispondente alla Serie C italiana. Una sconfitta inattesa e rumorosa che segue quella di settimana scorsa in Supercoppa di Spagna contro l'Athletic. Sono proprio i risultati - e il fallimento di due obiettivi stagionali nell'arco di pochi giorni - che secondo il quotidiano spagnolo hanno aperto la discussione in casa Real circa il futuro dell'allenatore francese. Non è la prima volta che Zidane si trova a dover navigare in mezzo alla tempesta. Gli era già capitato durante il favoloso e irripetibile triennio 2016-2018 e gli era già successo quest'anno, soprattutto quando la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League era a forte rischio.

Finora Zizou ha sempre saputo rialzarsi anche se, a differenza degli altri passaggi a vuoto stagionali, quello contro l'Alcoyano rischia di avere conseguenze pesanti. "Quando si parla si sentono dire sempre tante cose, io mi assumo le responsabilità di questa sconfitta e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni", le sue parole piuttosto enigmatiche pronunciate dopo la partita rispondendo a una domanda sul suo futuro. A rendere il quadro a tinte ancora più fosche - precisa As - è la prospettiva di questo Real Madrid. Secondo in Liga a -4 da un Atletico Madrid che ha anche 2 partite in meno, in patria i Blancos non vengono certo considerati tra i favoriti in Champions League (dove agli ottavi affronteranno l'Atalanta), anzi. E a proposito di Champions, la sensazione è che la doppia sfida contro la squadra di Gasperini possa davvero rappresentare il bivio per Zidane. In caso di ulteriore fallimento, rimanere in sella alle merengues diventerebbe estremamente difficile.