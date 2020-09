Calcio

Siviglia, Banega non trattiene le lacrime nella conferenza d'addio

Dopo 5 stagioni, Ever Banega saluta il Siviglia. Il centrocampista argentino in occasione della conferenza stampa di addio, in vista del suo trasferimento all'Al-Shabab, non è riuscito a nascondere la commozione per questa seprazione dal club più importante della sua carriera.

