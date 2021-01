"Condotta violenta e non aggressione": il gesto di Leo Messi che ha steso Assier Villalibre dell'Athletic Bilbao nella finale di Supercoppa Spagnola è stato rubricato così. La Presidente del comitato, che si pronuncia in materia di squalifiche, ha valutato il colpo dell'argentino come un tentativo di sbarazzarsi dell'avversario e non un attacco, cosa che avrebbe provocato una punizione di quattro partite.