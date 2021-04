Match complicatissimo per il Real Madrid di Zidane che soffre per tutti i 90' l'intensità di un ottimo Getafe, più volte vicino al gol e fermato soltanto dalle prodezze di uno strepitoso Thibaut Courtois. Per i Blancos pesano molto le assenze di numerosi titolari, con i madrileni che aprono tra l'altro, da oggi, un ciclo di 10 partite in 35 giorni. I colchoneros, in virtù di questo 0-0, volano quindi a +3, in attesa del recupero del Barcellona di Leo Messi.

IL TABELLINO

GETAFE (4-2-3-1): Soria, Olivera, Timor, Djene, Nyom, Maksimovic, Arambarri, Alena, Cucurella, Unal, Mata (dal 64' Angel)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Odriozola, Chust, Militao, Marcelo, Modric, Asensio, Isco, Rodrygo (dal 64' Blanco), Vinicius, Mariano (dal 64' Benzema).

GOL: Nessuno

ASSIST: Nessuno

NOTE - AMMONITI: Vinicius (R), Nyom (G), Angel (G), Cucurella (G)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

15' COURTOIS, STREPITOSO! Corner morbido dalla destra, inserimento di Oliveira che da due passi calcia a botta sicura, trovando le mani di un prontissimo Courtois. Bravissimo poi Modric a chiudere sulla ribattuta.

17' ANNULLATO UN GOL A MARIANO DIAZ! Scatto in off-side della punta costaricana che aveva poi agilmente scartato Soria e calciato a porta vuota.

32' PALO GETAFE! Destro da fuori area di Arambarri sul quale si allunga un provvidenziale Courtois, che riesce a deviare sul palo. Real completamente schiacciato.

34' MARIANO, DI UN SOFFIO! L'attaccante costaricano è anticipato da Timor a porta vuota, dopo aver saltato per l'ennesima volta un disastroso Soria, ancora in ritardo in uscita.

Mariano Díaz se lamenta en el Getafe-Real Madrid Credit Foto Getty Images

63' COURTOIS SALVA TUTTO! Olivera spreca malamente l'ennesimo contropiede pericoloso, dopo un appoggio sbagliato da Modric, calciando debolmente un pallone innocuo a centro area su cui si avventa il belga.

85' COURTOIS, ANCORA DECISIVO! Altra paratona del belga che allunga sopra la traversa un destro velenoso da fuori area di Maksimovic, deviato da Militao.

IL MIGLIORE

Thibaut COURTOIS: Unico titolare della retroguardia del Real, si disimpegna in più di un'occasione con la consuetà abilità, tenendo il risultato inchiodato sullo 0-0 ed i suoi ancora in corsa per il successo finale in campionato. Decisivo.

IL PEGGIORE

Mariano intenta regatear a David Soria en el Getafe-Real Madrid Credit Foto Getty Images

David SORIA: Cerca in tutti i modi di mandare in frantumi il lavoro fatto dai suoi compagni, con due uscite pessime su Mariano che lo scavalca in entrambe le occasioni senza riuscire a segnare. Perde in malomodo il confronto con il pariruolo belga.

