Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid con il quale si è da poco laureato campione di Spagna, diventando il primo allenatore a vincere in tutti e cinque i maggiori campionati europei, guarda al futuro e pensa anche al ritiro. Ecco le sue parole in anteprima a Prime Video (l'intervista completa in onda mercoledì nel pre-partita di Real Madrid-Manchester City):

"Futuro? Dopo il Real Madrid probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie, ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare. Non sono mai stato in Australia. Non sono mai stato a Rio de Janeiro. Andare a trovare mia sorella più spesso. Purtroppo non è che si può fare tutto, quindi il giorno in cui smetterò avrò tutte queste cose da fare".

Su Benzema

"Ha progredito sempre, non ha avuto una carriera di alti e bassi, ma una carriera costantemente ad alti livelli. Forse adesso è al livello più alto della sua carriera. Karim non va allenato, ma neanche gestito. Karim va utilizzato. Gestito si gestisce da solo perché è un grande professionista, molto umile, un grande giocatore. A Karim non gli si dice niente, questa è la verità. Molte partite ce le ha risolte, è stato determinante in questa stagione. Ma non si vince solo per Benzema, dietro c'è la struttura forte del club e la qualità di una rosa che è di alto livello. Pallone d'Oro? Non c'è un se e un ma. Credo che lo vincerà lui".

Su una possibile carriera in Nazionale

"Adesso è prematuro, non sicuramente per questo Mondiale. Il Mondiale 2026, perché no? Potrebbe essere. Il Canada? Mi piacerebbe, certo. Il Canada ha fatto benissimo".

