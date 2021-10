In un match che metteva in palio tre punti dal valore capitale, gli uomini di Simeone riescono ad imporsi con merito per 3-0 sul Betis Siviglia. La sfida si sblocca al 26', con un siluro di uno scatenato Ferreira Carrasco. Nel secondo tempo, un'autorete di Pezzella indirizza il match al 63', prima del definitivo 3-0 di Joao Felix che, da subentrato, ritrova un gol che gli mancava dal febbraio scorso.

Grazie a questa vittoria i colchoneros scavalcano il Betis in quarta posizione, issandosi a quota 22, a meno due da Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad.

IL TABELLINO

Atletico Madrid (3-4-2-1): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, De Paul (dall'83' Cunha), Carrasco (dall'89' Lodi); Correa (dall'83' Herrera), Griezmann; Suarez (dal 70' Felix). All.: Simeone.

Betis (4-2-3-1): Bravo; Montoya, Pezzella, Edgar Gonzalez, Alex Moreno; W. Carvalho, Guardado (dal 76' Rober); Rodri (dal 46' Tello), Canales, Juanmi (dal 46' Aitor); Willian José (dal 76' Iglesias). All.: Pellegrini.

GOL - Carrasco (A), Pezzella (Aut, B), Felix (A)

ASSIST - Correa (A), De Paul (A)

NOTE: AMMONITI - Nessuno

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

24' GRIEZMANN, ANCORA PERICOLOSISSIMO! Feroce contropiede della banda del Cholo, con Correa che rifinisce per il francese, sfortunato a trovare solo l'esterno della rete con una conclusione dalla destra.

26' GOL! CARRASCO! Appoggio di Correa che allarga per il belga, letale a fintare sul destro, spostarsela sul sinistro e distruggere la porta di Bravo con un siluro sotto al sette.

52' ANNULLATO UN GOL A SAVIC, che aveva insaccato sugli sviluppi di un calcio di punizione, partendo però da posizione di off-side.

54' CORREA NON CI CREDE, PAZZESCO! Carrasco, a tu per tu con Bravo, mette in mezzo un pallone rasoterra per l'argentino che non scatta e perde la chance di insaccare da due passi a porta vuota.

63' AUTOGOL, PEZZELLA! 2-0 ATLETICO! Corner dalla destra di De Paul ed intervento maldestro dell'argentino che nel tentativo di anticipare Hermoso piazza direttamente nella sua porta, lì dove Bravo non può arrivare.

82' GOL! IL VAR PREMIA FELIX! Dopo un consulto, il direttore di gara non ha dubbi: il sinistro all'angolino del portoghese, scattato in profondità su assist di De Paul, vale il 3-0 dell'Atletico Madrid.

IL MIGLIORE

Yannick FERREIRA-CARRASCO - Il belga domina fisicamente e tecnicamente la sua fascia, con strappi, accelerazioni e cambi di ritmo continui. Prestazione monstre, valorizzata da un gol stupendo.

IL PEGGIORE

German PEZZELLA - Doveva guidare la linea a protezione di Bravo ma è finito per pugnalare il cileno con un colpo di testa ingiustificabile verso la propria porta. Colpe anche sul primo gol di Carrasco. Bocciato.

