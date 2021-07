Florentino Perez si prendeva beffe di Cristiano Ronaldo, Mourinho tra gli altri, il Real Madrid lancia la controffensiva rivelando che nel 2011 il giornalista Jose Antonio Abellan avrebbe ricattato il vicepresidente Eduardo Fernadez de Blas, chiedendogli 10 milioni di euro in cambio della "sparizione" di questi audio registrati in maniera illegale e successivamente manipolati. Dopo il putiferio mediatico scatenato dagli audio pubblicati dal quotidiano spagnolo 'El Confidencial', nei quali il presidentesi prendeva beffe di Cristiano Ronaldo, Mourinho tra gli altri,in cambio della "sparizione" di questi audio registrati in maniera illegale e successivamente manipolati.

La ricostruzione del Real

“Il Transistor di Onda Cero rivela che Abellán ha avuto nel 2011 un incontro con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, al ristorante Combarro, dove lo ha ricattato chiedendogli 10 milioni di euro per far sparire gli audio registrati in modo illegale e manipolato

Una ricostruzione che dunque scagionerebbe il numero uno del Real Madrid, che già si era difeso tramite comunicato affermando che gli audio erano manipolati ed estrapolati "fuori contesto"

La risposta del giornalista

La risposta di Abellan non si è fatta attendere ed è arrivata sempre mezzo Twitter:

"Fatemi capire, il vicepresidente del Real Madrid mi ha accusato di estorsione nel 2011...10 anni fa... e nessuno mi ha denunciato allora? E il presidente, nel frattempo, usa il sito web del club e i membri per un suo vantaggio personale.. Siete già quasi come la Giunta di Calderon... o peggio".

