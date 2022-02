Match a senso unico quello del Camp Nou. Il Barcellona ipnotizza i baschi con un possesso palla asfissiante dal primo minuto di gioco. A sbloccare la sfida è una semirovesciata a porta vuota di Aubameyang al minuto 38, dopo una traversa colpita di Pique. Dopo un primo tempo in cui il Barca ha totalizzato il 73% di possesso palla, nella ripresa i blaugrana continuano a spingere e trovano il 2-0 con il subentrato Dembelè al 73'. A cavallo tra il 90' ed il 93', i padroni di casa trovano altre due reti con due uomini partiti in panchina, chiudendo i conti grazie alla zuccata di De Jong e alla zampata in area piccola di Depay.

In virtù di questo risultato i Blaugrana salgono a quota 45 punti in classifica, agganciando l'Atletico in quarta posizione con un match da recuperare. I Blaugrana ora sono vicini anche a superare il Betis, momentaneamente terzo a quota 47.

FC Barcelona-Athletic Club (Liga Santander)

Il tabellino

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Pique, Araujo, Dani Alves; Sergio Busquets (dall'88' Gonzalez), Pedri; Gavi (dal 67' De Jong), Ferran Torres (dal 67' Dembelè), Adama Traore (dall'84' Depay); Aubameyang (dall'88' L. De Jong).

Athletic Bilbao (4-4-2): Unai Simon; Lekue, Vivian, Yerai ((dal 46' Martinez), Balenziaga; Zarraga (dal 67' Carrillo), Vencedor, Vesga (dal 68' N. Williams), Serrano; Raul Garcia (dal 46' Sancet), Villalibre (dal 78' I.Williams).

GOL - Aubameyang (B), Dembelè (B), L. De Jong (B)

ASSIST - De Jong (B), Dembelè (B)

NOTE: AMMONITI - Busquets (B), Balenziaga (A), Piquè (B)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 8 MOMENTI CHIAVE

18' PIQUE, MURATO! Zuccata sul secondo palo del centrale spagnolo che costringe Zarraga a salvare sulla linea di porta. Prima vera occasione del match.

34' TORRES VA IN PORTA! Percussione centrale di Traorè, tocco per Aubameyang, bravo ad aprire sulla sinistra per Ferran, in grado di incrociare pericolosamente col mancino, sporcando i guantoni di Unai Simon.

37' RETEEEEE! AUBAMEYANG, LA SBLOCCA LUI! 1-0! Corner dalla destra di Pedri, zuccata di Pique che si stampa sulla traversa e semirovesciata sulla ribattuta del gabonese, fulmineo nell'insaccare a porta vuota. Barca meritatamente avanti.

63' ALVES, CENTRA LA BARRIERA! Il brasiliano non riesce a sfruttare l'ottima punizione dal limite dell'area, centrando la barriera disposta da Unai Simon. Barca che continua a spingere.

FC Barcelona-Athletic Club (Liga Santander) Credit Foto Getty Images

70' TORRES, SI DIVORA IL 2-0! Lo spagnolo si accentra dalla sinistra, è fortunato a vincere un rimpallo ma poi a tu per tu con Unai Simon centra in pieno il portiere iberico, non riuscendo ad angolare con il destro.

73' GOOOOOOOL! DEMBELE, ZITTISCE IL CAMP NOU che lo fischiava! 2-0 BARCA! Accelerazione sulla sinistra del francese che riceve da De Jong, entra in area, si porta la palla sul mancino e scarica un bolide sotto la traversa di Unai Simon. Gol splendido.

90' RETEEEE! 3-0! LUUK DE JONG! Numero di Pedri a centrocampo, sventagliata millimetrica per Dembelè, cross al centro e zuccata decisiva dell'olandese che si inserisce e non lascia scampo ad Unai Simon. Barca stratosferico.

90+3' RETEEEEE! DEPAY! 4-0 BARCA! Azione fotocopia con un accelerazione di Dembelè sulla sinistra, un altro cross al centro del francese e la zampata a centro area dell'olandese che mette la ciliegina sulla torta su questa prestazione stratosferica dei blaugrana.

FC Barcelona-Athletic Club (Liga Santander) Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Pierre-Emerick AUBAMEYANG - Quinto gol in sette giorni dopo la tripletta al Valencia e la firma al Maradona. Il gabonese si sblocca anche al Camp Nou coronando una settimana perfetta. Rapace nel tempismo e geniale nello scegliere la semirovesciata per colpire. Riferimento offensivo fondamentale per questa squadra.

IL PEGGIORE

Unai VENCEDOR - Corre per tutto il match dietro al pallone, senza riuscire mai nel suo compito di intedizione. Gavi e Pedri lo scherzano sistematicamente nello stretto, ridicolizzandolo in più occasioni. Serata da dimenticare in fretta.

IL MOMENTO SOCIAL

