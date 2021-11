Esordio col botto per Xavi al Camp Nou. Nonostante la formazione farcita di giovanissimi prospetti della Cantera, il Barca stende infatti 1-0 l'Espanyol, riuscendo anche a mantenere la porta inviolata. Dopo un primo tempo privo di particolari occasioni, il gol decisivo arriva al minuto 48, con Depay che è freddissimo a battere Lopez dal dischetto dopo l'ingenuità di Cabrera. Ospiti sfortunati nel finale, con De Tomas che colpisce una traversa, un palo ed un incrocio negli ultimi minuti di gioco.

In virtù di questo risultato i blaugrana salgono a quota 20 punti in classifica, agganciando il Rayo Vallecano in sesta posizione.

Ad

Cabrera e Depay Credit Foto Getty Images

Liga Dalla Spagna: Agüero annuncerà il ritiro dal calcio a 33 anni 6 ORE FA

IL TABELLINO

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Mingueza (dall'88' Araujo), Piqué, Garcia, Jordi Alba; Nico, Busquets (dal 78' Puig), de Jong; Gavi (dal 70' Coutinho), Depay, Akhomach (dal 46' Abde).

Espanyol (5-4-1): Diego Lopez; Vidal, Gomez, Cabrera, David Lopez (dal 51' Ribaudo), Pedrosa; Embarba (dal 74' Wu), Darder, Herrera (dal 74' Dimata), Puado (dal 51' Morlanes); de Tomas.

GOL - Depay (B)

ASSIST - Nessuno

NOTE: AMMONITI - Abde (B), Morlanes (E), Mingueza (B), Ter Stegen (B), De Jong (B), Cabrera (E)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

45+1' TRAVERSA DI DE TOMAS! Incursione sulla sinistra della punta ospite e mancino ad incrociare da posizione defilata. Provvidenziale Ter Stegen a deviare sulla traversa con la mano di richiamo.

48' RETEEE! DEPAY, NON SBAGLIA! 1-0 BARCELLONA! Destro violento dell'olandese che calcia al centro della porta e spiazza Diego Lopez. Blaugrana meritatamente in vantaggio.

62' PEDROSA SALVA TUTTO! Imbucata geniale di Busquets per Abde che scavalca Lopez con un tocco sotto. Bravissimo il terzino a spazzare il pallone che stava rotolando in porta.

Depay-Cabrera Credit Foto Twitter

71' GOL ANNULLATO A DE JONG! Imbucata di Gavi per l'olandese che a tu per tu con Lopez aveva scavalcato il portiere ospite con un delizioso pallonetto da fuori area. Tutto da rifare per una posizione di off-side.

83' DE TOMAS, INCROCIO DEI PALI! Punizione magistrale del centravanti spagnolo che dalla destra va in porta e centra l'incrocio con una conclusione altrimenti imparabile.

89' DE TOMAS, ALTRO PALO! PAZZESCO! Terzo legno per il centravanti che, dopo lo scivolone di Piquè, colpisce indisturbato da centro area, scheggiando per l'ennesima volta i legni della porta di Ter Stegen.

IL MIGLIORE

Gavi Paez (FC Barcelona) Credit Foto Getty Images

GAVI - Classe, qualità, genio e sregolatezza che sgorgano dai piedi fatati di questo diciassettenne. Decisivo con l'imbucata per Depay in occasione del calcio di rigore e costantemente pericoloso dalla trequarti in avanti. Il futuro del Barca passerà da lui.

IL PEGGIORE

Leandro CABRERA - Macchia la granitica prestazione difensiva dei suoi con un ingenuo intervento in scivolata ai danni di Depay che porta al rigore decisivo per il match. Disattenzione fatale.

IL MOMENTO SOCIAL

Dani Alves a Barcellona: presentazione in infradito e fan in visibilio

Calciomercato 2020-2021 Dani Alves: "Voglio andare ai Mondiali e vincere col Barça" 17/11/2021 A 19:17