Nono in classifica, a -6 dal quarto posto. Il bilancio del Barcellona in Liga, almeno finora, non può che definirsi fallimentare. L'imperativo è quindi uno solo, almeno nell'immediato: risalire posizioni e riportare i blaugrana nelle posizioni di vertice. La missione del nuovo allenatore Xavi , che ha ereditato la panchina da Ronald Koeman , è sostanzialmente questa. Per centrarla, l'ex centrocampista del Barça ha stilato una sorta di codice di comportamento, un decalogo che - secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo As - regolerà la vita all'interno e fuori dallo spogliatoio. Una sorta di rivoluzione basata su due principi cardine: ordine e disciplina.

Nuovi orari e codice di condotta

Le dieci regole fissate da Xavi riguardarebbero i comportamenti sia dentro che fuori dal campo. Innanzitutto il nuovo allenatore dei catalani imporrà orari più rigidi per gli allenamenti: i giocatori dovranno presentarsi alle 9.30, un'ora e mezza prima della seduta, per dare l'opportunità al tecnico di parlare a tu per tu con alcuni di loro. Lo staff e gli assistenti di Xavi dovranno presentarsi al campo ancora più presto, due ore prima dell'allenamento. I pasti dovranno essere rigorosi e seguire la dieta dettata dai nutrizionisti del Barça. Verrà introdotto anche un codice di condotta: saranno previste sanzioni pecuniarie anche in caso di falli particolarmente duri durante gli allenamenti. Saranno multati, ovviamente, anche i ritardatari: 100 euro la prima volta, 200 la seconda e così via.

Giocatori controllati anche fuori dal campo

La squadra dovrà sottostare a precise regole anche nei giorni in prossimità delle partite: in particolare il rientro a casa non dovrà avvenire oltre la mezzanotte. I viaggi privati, inoltre, dovranno essere numericamente limitati così come saranno vietate attività extra campo particolarmente pericolose per l'incolumità fisica dei giocatori. La squadra, infine, dovrà intrattenere buoni rapporti con i tifosi, salutandoli e interagendo con loro in modo da preservare l'immagine del club.

Xavi: "Tante idee in testa, con DNA Barça: siamo tutti figli di Cruyff"

