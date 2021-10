Sono stufo di difendermi da solo, chiunque può analizzare la situazione della società e della squadra. Un giorno mi piacerebbe parlare meglio di quello che penso. Tutti sanno che sono qui per amore di questo club, sono venuto nonostante una situazione complicata, ma ognuno può pensarla come vuole". In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga sul campo ". In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga sul campo dell'Atletico Madrid , il tecnico del Barcellona Ronald Koeman commenta così le insistenti voci sulla sua panchina a rischio dopo un avvio di stagione molto complicato e - soprattutto - dopo le prime due disastrose uscite in Champions League (doppio 0-3 contro Bayern Monaco e Benfica ).

"Il presidente non mi ha detto nulla"

"Possiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo, stiamo recuperando giocatori importanti, soprattutto davanti. So però che tutto dipende dai risultati, è normale. Il presidente Laporta? "Non l'ho visto perché stavo preparando la partita. Non mi ha detto nulla ma ho orecchie e occhi e so che filtrano molte cose...".

"Messi? Se fosse stato per me..."

"Ci mancano equilibrio ed efficienza. L'Atletico è capace di fare un solo tiro in porta e fare gol, noi ne facciamo 4 e non segniamo. Questo fa una grande differenza. Non so se un altro allenatore farebbe meglio di me. Posso dire che se fosse per me, Messi sarebbe ancora qui e avrei portato altri giocatori per dominare il gioco".

Koeman: "Se perdo me ne vado? Il mercato lo lascio a voi"

