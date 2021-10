10 mesi di reclusione con la condizionale e una multa di 75.000 euro” è questa la richiesta avanzata in data odierna dal pubblico ministero Segolene Marés ai danni di Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, per il tentato ricatto ” è questa la richiesta avanzata in data odierna dal pubblico ministero Segolene Marés ai danni di, attaccante del Real Madrid, per il tentato ricatto ai danni di Mathieu Valbuena nel celebro caso “sextape”.

La giudice transalpina nella sua requisitoria ha motivato così queste richieste: “Benzema non è un buon samaritano che prova a venire in soccorso ma ha agito per permettere ai ricattatori di toccare i soldi. Insomma è coinvolto in questa vicenda”. L'altro pm Julien Eyraud dal canto suo ha ricordato il ruolo del bomber madridista, candidato al Pallone d’Oro, nella società come “portatore di immagine, speranza, notorietà e valori morali”. Per gli altri 4 imputati nel processo, il pubblico ministero ha chiesto condanne che vanno da 18 mesi con la condizionale fino ai quattro anni di carcere.

Liga Benzema atteso al processo sextape, rischia 5 anni per estorsione 19/10/2021 A 15:29

Ancelotti su Benzema: "Come il vino, invecchiando migliora"

Liga Benzema atteso al processo sextape, rischia 5 anni per estorsione 19/10/2021 A 15:29